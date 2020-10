19 листопада в Україні відбудеться прем'єра романтичного фільму "Голос кохання". Стрічку зняли за мотивами історії зустрічі Селін Діон і Рене Анжеліла, тому на вихід цього фільму у прокат очікують чимало кіноманів.

Сюжет і трейлер фільму "Голос кохання"

Як передає 24 канал, фільм "Голос кохання" розкаже про талановиту вокалістку Алін, яка приголомшує слухачів з перших нот пісні. Дівчинка зростає у багатодітній сім'ї у провінційному місті Квебек, а тому про сцену може тільки мріяти. Однак випадкова зустріч з продюсером змінює все її життя.

Читайте також Історія повторюється, – зірка "Корони" розповіла про схожість принцеси Діани і Меган Маркл

Заворожений голосом 14-річної школярки, чоловік пропонує їй контракт. І продюсер ні на мить не сумнівається: саме Алін з розкішним вокалом і нетиповою зовнішністю зможе стати королевою сцени.

Та робота в парі принесе не тільки колосальний успіх. Алін закохається у значно старшого продюсера та змушена буде боротись за своє щастя.

"Голос кохання": дивіться відео трейлеру українською

Режисеркою і головною актрисою стрічки виступила Валері Лемерсьє. Вона вже підкорила мережу схожістю з Селін Діон. До акторського складу "Голос кохання" також увійшли:

Валері Лемерсьє

Мейнард Баганг

Сільвен Марсель

Ділан Раффін

Роджер Кросс.

Відомо, що зйомки стрічки проходили у Парижі, Квебеку та Лас-Вегасі, а тому на глядачів чекає не тільки романтична історія, але й захопливі краєвиди. У "Голосі кохання" прозвучать також легендарні хіти Седін Діон – All by Myself, My Heart Will Go On, The Power of Love і I'm Alive.

Кадри зі стрічки "Голос кохання" / Фото Планета кіно

Що відомо про шлюб Селін Діон

Сюжет фільму "Голос кохання" – це екранізація історії кохання Селін Діон та Рене Анжеліла. Коли пара вперше зустрілась, артистці було всього 12 років, а її обранцю – 48. Тривалий час стосунки Селін і Рене були виключно професійними, однак у 1988 році між ними спалахнув роман, який продовжився розкішним весіллям. До вівтаря закохані пішли у 1994 році, викликавши жваве обговорення у пресі.

І хоч чимало хейтерів не вірили у справжність цих почуттів, артистка та її продюсер щоразу доводили зворотне. Подружжя виховувало двійнят Еллі та Нельсона та демонструвало ідилію під час світських виходів. Селін Діон без вагань називала Рене коханням всього свого життя, а після його смерті у 2016 році так вдруге і не вийшла заміж.

Не буває дня, щоб я не згадувала твою прекрасну усмішку. Ми сумуємо за тобою, дякуємо тобі за те, що стежиш за нами, моя любове, – зворушила Селін Діон дописом у день народження Рене.