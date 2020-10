19 ноября в Украине состоится премьера романтического фильма "Голос любви". Ленту сняли по мотивам истории встречи Селин Дион и Рене Анжелила, поэтому на выход этого фильма в прокат ждут многие киноманы.

Сюжет и трейлер фильма "Голос любви"

Как передает 24 канал, фильм "Голос любви" расскажет о талантливой вокалистке Алин, которая поражает слушателей с первых нот песни. Девочка растет в многодетной семье в провинциальном городе Квебек, а потому о сцене может только мечтать. Однако случайная встреча с продюсером меняет всю ее жизнь.

Читайте также История повторяется, – звезда "Короны" рассказала о сходстве принцессы Дианы и Меган Маркл

Завороженный голосом 14-летней школьницы, мужчина предлагает ей контракт. И продюсер ни на минуту не сомневается: именно Алин с роскошным вокалом и нетипичной внешностью сможет стать королевой сцены.

И работа в паре принесет не только колоссальный успех. Алин влюбится в значительно старшего продюсера и вынуждена будет бороться за свое счастье.

"Голос любви": смотрите видео трейлера на украинском

Режиссером и главной актрисой ленты выступила Валери Лемерсье. Она уже покорила сеть сходством с Селин Дион. В актерский состав "Голоса любви" также вошли:

Валери Лемерсье

Мейнард Баганг

Сильвен Марсель

Дилан Раффин

Роджер Кросс.

Известно, что съемки ленты проходили в Париже, Квебеке и Лас-Вегасе, а потому зрителей ждет не только романтическая история, но и захватывающие пейзажи. В "Голосе любви" прозвучат также легендарные хиты Седин Дион: All by Myself, My Heart Will Go On, The Power of Love и I'm Alive.

Кадры из фильма "Голос любви" / Фото Планета кино

Что известно о браке Селин Дион

Сюжет фильма "Голос любви" – это экранизация истории любви Селин Дион и Рене Анжелила. Когда пара впервые встретилась, артистке было всего 12 лет, а ее избраннику – 48. Долгое время отношения Селин и Рене были исключительно профессиональными, однако в 1988 году между ними вспыхнул роман, который продлился роскошной свадьбой. К алтарю влюбленные пошли в 1994 году, вызвав бурное обсуждение в прессе.

И хотя многие хейтеры не верили в подлинность этих чувств, артистка и ее продюсер каждый раз доказывали обратное. Супруги воспитывали двойняшек Элли и Нельсона и демонстрировали идиллию во время светских выходов. Селин Дион без колебаний называла Рене любовью всей своей жизни, а после его смерти в 2016 году так во второй раз и не вышла замуж.

Не бывает дня, чтобы я не вспоминала твою прекрасную улыбку. Мы скорбим по тебе, спасибо тебе за то, что следишь за нами, моя любовь,

– тронула Селин Дион сообщением в день рождения Рене.