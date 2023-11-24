Сьогодні український народ знову виборює своє право на існування. Наші воїни мужньо боронять Україну від російських загарбників. Українська держава вкотре переживає складні випробування, зазначає 24 Канал.

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Коли запалюють свічку пам'яті у 2023 році

Цьогоріч День пам'яті жертв голодоморів випадає на 25 листопада. Традиційно свічку пам'яті запалюють о 16:00 та ставлять її на підвіконня. Українці доєднуються до загальнонаціональної хвилини мовчання. Люди згадують трагічні події 1932-1933 років. Адже пам'ять про геноцид українського народу повинна назавжди залишитися у наших серцях.

Голодомор 1932-1933 років

У 1932-1933 роках радянська влада навмисне організувала масовий голод. Вона хотіла знищити українців та придушити український національно-визвольний рух. Радянський режим забирав у людей зерно та інші продукти. Водночас керівництво СРСР мало значні запаси різних культур, тому навіть експортувало їх іншим країнам.

Верховна Рада України у 2006 році визнала Голодомор геноцидом українського народу. Загальна кількість людей, які загинули від голоду, дотепер достеменно невідома. Серед них були й діти.