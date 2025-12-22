Його ще називають Голодною кутею. Ця назва нагадує нам про стриманість, адже саме цього дня господині готують найпростіші страви, готуючи тіло і душу до освячення води, пише 24 Канал з посиланням на сайт "Етнографія".

Що таке Голодна кутя?

Назва цього свята безпосередньо пов'язана з традиціями посту. На відміну від Багатої куті та Щедрої, які готують відповідно на Різдво та Маланку, у цей день віряни дотримуються найсуворіших обмежень. Так, від ранку і до появи першої зірки на небі заведено взагалі відмовлятися від їжі.

Варто зазначити, що Голодна кутя готується максимально просто. Зазвичай для цього треба лише відварена пшениця, заправлена медом та маком. Втім, до неї не додають вершкове масло, вершки чи велику кількість сухофруктів, щоб підкреслити стриманість цього дня.

Відповідно до посту, і решта страв на столі мають бути пісними. Зазвичай їхня кількість є непарною або сягає дванадцяти, а до складу входять лише рослинні інгредієнти.

Що таке Голодна кутя / Фото Pinterest

Які традиції Голодної куті?