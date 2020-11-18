Голлівудський актор шукає фото України для свого проєкту: деталі
Відомий американський актор та продюсер Джозеф-Гордон Левітт шукає фото України для свого нового проєкту. Він попросив допомоги в українців.
Про це актор написав на своїй сторінці у фейсбуці. Відомий голлівудський режисер та продюсер Джозеф-Гордон Левітт запустив новий проєкт hitRECord. Для нього він шукає фото з різних куточків України.
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Для допомоги Джозеф-Гордон Левітт закликав українців. Він також запропонував взяти участь у проєкті письменникам і акторам озвучування.
Вітаю, друзі в Україні! Шукаю круті фото України для нового проєкту на моїй платформі hitRECord. Знайдіть кілька фото, які ви зробили там, та додайте їх у проєкт,
– написав актор на своїй сторінці.
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