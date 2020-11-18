Відомий американський актор та продюсер Джозеф-Гордон Левітт шукає фото України для свого нового проєкту. Він попросив допомоги в українців.

Про це актор написав на своїй сторінці у фейсбуці. Відомий голлівудський режисер та продюсер Джозеф-Гордон Левітт запустив новий проєкт hitRECord. Для нього він шукає фото з різних куточків України.

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Для допомоги Джозеф-Гордон Левітт закликав українців. Він також запропонував взяти участь у проєкті письменникам і акторам озвучування.

Вітаю, друзі в Україні! Шукаю круті фото України для нового проєкту на моїй платформі hitRECord. Знайдіть кілька фото, які ви зробили там, та додайте їх у проєкт,

– написав актор на своїй сторінці.

Джозеф-Гордон Левітт – американський актор, режисер, продюсер та сценарист. Став відомим завдяки ролям у фільмах "Третя планета від Сонця", "Цеглина", "500 днів літа", "Початок" та багато інших.