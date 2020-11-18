Известный американский актер и продюсер Джозеф-Гордон Левитт ищет фото Украины для своего нового проекта. Он попросил помощи у украинцев.

Об этом актер написал на своей странице в фейсбуке. Известный голливудский режиссер и продюсер Джозеф-Гордон Левитт запустил новый проект hitRECord. Для него он ищет фото из разных уголков Украины.

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Для помощи Джозеф-Гордон Левитт призвал украинцев. Он также предложил принять участие в проекте писателям и актерам озвучивания.

Приветствую, друзья в Украине! Ищу крутые фото Украины для нового проекта на моей платформе hitRECord. Найдите несколько фотографий, которые вы сделали там, и добавьте их в проект,

– написал актер на своей странице.

Джозеф-Гордон Левитт – американский актер, режиссер, продюсер и сценарист. Стал известным благодаря ролям в фильмах "Третья планета от Солнца", "Кирпич", "500 дней лета", "Начало" и много других.