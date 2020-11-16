Дружина відомого американського актора Алека Болдвіна Гіларія розповіла, що зламала ногу. Це сталось через два місяці після пологів. Жінка поділилась фото, де лежить на ліжку в гіпсі.

На особистій сторінці в інстаграмі Гіларія Болдвін сповістила про травму ноги. Дружина американського актора Алека зламала щиколотку через два місяці після п'ятих пологів. Гіларія оприлюднила фото, де лежить на ліжку з ногою в гіпсі та біля милиць, а на її руках новонароджений син.

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Під фото Гіларія розповіла, як вона травмувалась. Жінка вийшла на пробіжку і щоб уникнути зіткнення з машиною, відбігла до насипу. А коли поверталась на дорогу, то впала і зламала щиколотку.

Це було нерозумно, я розчарована і сумна... Але сповнена рішучості бути позитивною і вилікуватися якомога швидше,

– зізналась Гіларія Болдвін.

Жінка розповіла, що травма ноги не дозволяє їй повноцінно доглядати за двомісячним сином та іншими дітьми. Окрім зізнання, Гіларія звернулась до водіїв з проханням не перевищувати швидкість. Також вона подякувала очевидцю Джону. Чоловік зупинився, коли побачив, що жінка впала та допоміг їй встати й дочекатися Алека.