Прості правила зимового догляду за геранню: так рослина не засохне

Герань – невибаглива рослина у догляді. Однак її все одно потрібно підготувати до зимових морозів. Адже квітка може просто не дожити до весни.

Наприклад, часто господарі у зимовий період стикаються з тим, що герань сохне або опадає листя. Це цілком нормально, проте рослині можна допомогти.

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Догляд за геранню взимку

Взимку герань починає сохнути, бо світловий день стає коротшим, а повітря у кімнаті – сухішим. Повністю відновитися рослині допоможе весняна обрізка. Однак до цього не варто зловживати поживними речовинами, які додаєте у горщик, адже так ви можете нашкодити. Також експерти не рекомендують поливати квітку перекисом водню та іншими активаторами. Ні в якому разі не обрізайте рослину взимку. Це може призвести до того, що її коріння почне гнити.

Ретельно доглядайте за геранню взимку / Фото Canva

Найкраща допомога для герані взимку – це спокій, не варто турбувати її до весни. Поставте квітку на вікно, яке виходить на південь або на схід, поливайте при необхідності й регулярно позбувайтеся сухого листя.

Зимові добрива для герані: прості рецепти

Для того, щоб зробити перше добриво, візьміть: 1 літер теплої води, 1 чайну ложку крохмалю, 1 чайну ложку цукру та 1 столову ложку кефіру. Усе це потрібно помістити у посудину з теплою водою та добре перемішати. Таким чином ви покращите ґрунт.

Для другого добрива підготуйте: 1 літер теплої води, 1 чайну ложку меленої куркуми та 1 чайну ложку натурального меду. Схема приготування така сама, як попередня. Фахівці радять додавати це добриво до герані раз на два тижні.