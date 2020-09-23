Молодіжних сленгів зараз стає так багато, що за ними просто неможливо встигати. Серед низки популярних сленгів серед молоді – знайомимо вас зі словом флекс. Що воно означає – читайте далі.

Флекс молодь почала застосовувати у своїй розмові нещодавно. Флекс – це сленговий термін для позначення способу життя, популярного серед сучасної молоді, пише 24 канал.

Читайте також Що означає слово ауф на молодіжному сленгу

Флексити – означає хвалитися, виставляти свої цінності на показ (одяг, гроші, авто). З’явилося це слово у 2005 році в словнику Urban Dictionary. Втім лише зараз наша молодь почала його активно використовувати.

Окрім цього, слово флекс має інше значення. Для більшості закордонних реп-виконавців вміло флексити – це запорука всієї їхньої творчості. Слово флекс увійшло в лексикон американських тинейджерів на початку 2000-их років. Флексити – означало танцювати під ритмічну музику, "розкачуватися" під музику.



Флексити – це "розкачуватися" під музику

Молодіжний сленг – це соціолект підлітків у віці 12 – 22 років. Найчастіше новостворені слова користуються популярністю серед школярів та студентів. Характерною особливістю, яка відрізняє молодіжний сленг від інших видів сленгу, є його швидка мінливість, яка пояснюється зміною поколінь.

У лексиконі підлітків також можна зустріти ще одне значення цього терміна. Низький флекс – це погані "понти". До прикладу, підліток не може дозволити собі люксовий одяг, але знаходить його на секонді, розповідаючи всім, що це новий одяг куплений в магазині – розцінюють як погані "понти".

Коріння слова флекс в англійській мові ростуть від слова flexible (гнучкий). Коли людина згинає руки, щоб показати свої м'язи або сідає на шпагат, щоб продемонструвати свою розтяжку, то вона починає флексити. До всіх перерахованих значень слова флекс, належить ще одне – грати м’язами.

Використання слова флекс у соціальних мережах:

І так завжди



Підсадила колег, майже всіх друзей, кіт флексить під к-поп, був би чувак, тоже би слухав#kpop pic.twitter.com/mBvQcIx3Yb — тетяна батьківна (@tetiankaareha) September 19, 2020

хочу флексити з нст а не оце всеpic.twitter.com/4xSwB1wVCa — yunvi (@kchrnk) April 10, 2020