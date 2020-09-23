Молодежных сленгов сейчас становится так много, что за ними просто невозможно угнаться. Среди ряда популярных сленгов молодежи – знакомим вас со словом флекс. Что оно означает – читайте дальше.

Флекс молодежь начала применять в своем разговоре недавно. Флекс – это сленговый термин для обозначения образа жизни, популярного среди современной молодежи, пишет 24 канал.

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Флексить – значит хвастаться, выставлять свои ценности на показ (одежда, деньги, авто). Появилось это слово в 2005 году в словаре Urban Dictionary. Впрочем только сейчас наша молодежь начала его активно использовать.

Кроме этого, слово флекс имеет другое значение. Для большинства зарубежных рэп-исполнителей умело флексить – это залог всего их творчества. Слово флекс вошло в лексикон американских тинейджеров в начале 2000-х годов. Флексить – означало танцевать под ритмичную музыку, "раскачиваться" под музыку.



Флексить – это "раскачиваться" под музыку

Молодежный сленг – это социолект подростков в возрасте 12 – 22 лет. Чаще всего новые слова пользуются популярностью среди школьников и студентов. Характерной особенностью, отличающей молодежный сленг от других видов сленга, является его быстрая изменчивость, которая объясняется сменой поколений.

В лексиконе подростков также можно встретить еще одно значение этого термина. Низкий флекс – это плохие "понты". К примеру, подросток не может позволить себе люксовую одежду, но находит ее на секонде, рассказывая всем, что это новая одежда, купленная в магазине – расценивают как плохие "понты".

Корни слова флекс в английском языке растут от слова flexible (гибкий). Когда человек сгибает руки, чтобы показать свои мышцы или садится на шпагат, чтобы продемонстрировать свою растяжку, то он начинает флексить. Ко всем перечисленным значениям слова флекс, относится еще одно – играть мышцами.

Использование слова флекс в социальных сетях:

І так завжди



Підсадила колег, майже всіх друзей, кіт флексить під к-поп, був би чувак, тоже би слухав#kpop pic.twitter.com/mBvQcIx3Yb — тетяна батьківна (@tetiankaareha) September 19, 2020

хочу флексити з нст а не оце всеpic.twitter.com/4xSwB1wVCa — yunvi (@kchrnk) April 10, 2020