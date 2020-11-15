Млинці також можуть бути корисними: рецепти здорового сніданку
Якщо ви ведете здоровий спосіб життя, то ви можете їсти млинці! Смачні рецепти фітнес-млинців, які точно не зашкодять вашій фігурі – читайте в нашому матеріалі.
Щоб насолоджуватись млинцями, потрібно дотримуватись трьох простих правил: їсти їх у першій половині дня, вживати їх у розумній кількості та готувати з правильних інгредієнтів, пише 24 канал.
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Бананові оладки
Бананові оладки / Фото eda-na-dom
Інгредієнти:
яйця – 2 штуки;
банан – 1 штука.
Спосіб приготування
- Банан необхідно очистити від шкірки. Потім викласти у глибоку тарілку та зробити з нього пюре.
- Яйця варто попередньо збити міксером або виделкою, а пізніше змішати обидві маси.
- Щоб оладки вийшли ще корисніші, найкраще смажити їх на антипригарній сковороді без додавання олії, а якщо під рукою такої немає, то віддавайте перевагу рослинним оліям (наприклад, кокосовій або оливковій).
- Страва виходить досить солодкою, тому додатково підсолоджувати її не потрібно. Готові оладки можна прикрасити свіжими ягодами або фруктами.
Шоколадні млинці
Шоколадні млинці / Фото pinterest
Інгредієнти:
вівсяні пластівці – 100 грамів;
яйця – 2 штуки
какао – 1 столова ложка;
мед.
Спосіб приготування
- Для початку, з вівсяних пластівців потрібно зробити муку. Для цього скористуйтеся блендером.
- У глибокій посудині змішайте муку, какао і яйця до однорідної маси.
- Смажте млинці на розігрітій антипригарній сковороді до готовності.
- Готові млинці найкраще смакують з медом. Також, за бажанням, ви можете доповнити страву кисломолочним сиром, горіхами або фруктами.
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Вівсяні млинці
Вівсяні млинці / Фото sl.brovarnya-rivne
Інгредієнти:
яйця – 2 штуки;
яєчний білок – 1 штука;
мелена вівсянка – 4 столові ложки;
сметана 10% – 4 столові ложки.
Спосіб приготування
- В окремій посудині збийте яйця та яєчний білок. Додайте вівсянку, сметану та добре перемішайте.
- Смажте на антипригарній сковороді до золотистої скоринки.
- До таких млинців можна готувати як солодкі, так і солоні начинки.
Дієтичні начинки для млинців
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Творог
Використовуйте для начинки творог середньої жирності, а до нього можна додати будь-яку зелень на ваш смак. А якщо додати трохи ягід, то така начинка ідеально смакуватиме зі солодкими млинцями.
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Нежирний сир
Знежирений рікота або філадельфія – підійдуть для фітнес-млинців.
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Натуральний йогурт з ягодами
Це хороший варіант начинки для млинців, головне, щоб йогурт не містив цукру.
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Фруктове пюре
До фітнес-млинців можна додати дитяче пюре, адже воно не містить цукру та шкідливих добавок.
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Овочі та фрукти
Обирайте ті продукти, які вам до вподоби.
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Арахісова паста
Арахісова паста містить високу калорійність, але вона відмінно втамовує голод.
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Мед із сухофруктами
Якщо млинці без цукру, то начинку можна приготувати з меду, горіхів або сухофруктів.
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