Якщо ви ведете здоровий спосіб життя, то ви можете їсти млинці! Смачні рецепти фітнес-млинців, які точно не зашкодять вашій фігурі – читайте в нашому матеріалі.

Щоб насолоджуватись млинцями, потрібно дотримуватись трьох простих правил: їсти їх у першій половині дня, вживати їх у розумній кількості та готувати з правильних інгредієнтів, пише 24 канал.

Читайте також Горіхи викликають зміни в ДНК сперми: дослідження

Бананові оладки



Бананові оладки / Фото eda-na-dom

Інгредієнти:

яйця – 2 штуки;

банан – 1 штука.

Спосіб приготування

Банан необхідно очистити від шкірки. Потім викласти у глибоку тарілку та зробити з нього пюре. Яйця варто попередньо збити міксером або виделкою, а пізніше змішати обидві маси. Щоб оладки вийшли ще корисніші, найкраще смажити їх на антипригарній сковороді без додавання олії, а якщо під рукою такої немає, то віддавайте перевагу рослинним оліям (наприклад, кокосовій або оливковій). Страва виходить досить солодкою, тому додатково підсолоджувати її не потрібно. Готові оладки можна прикрасити свіжими ягодами або фруктами.

Шоколадні млинці



Шоколадні млинці / Фото pinterest

Інгредієнти:

вівсяні пластівці – 100 грамів;

яйця – 2 штуки

какао – 1 столова ложка;

мед.

Спосіб приготування

Для початку, з вівсяних пластівців потрібно зробити муку. Для цього скористуйтеся блендером. У глибокій посудині змішайте муку, какао і яйця до однорідної маси. Смажте млинці на розігрітій антипригарній сковороді до готовності. Готові млинці найкраще смакують з медом. Також, за бажанням, ви можете доповнити страву кисломолочним сиром, горіхами або фруктами.

Читайте також Що приготувати на сніданок швидко і легко – рецепти

Вівсяні млинці



Вівсяні млинці / Фото sl.brovarnya-rivne

Інгредієнти:

яйця – 2 штуки;

яєчний білок – 1 штука;

мелена вівсянка – 4 столові ложки;

сметана 10% – 4 столові ложки.

Спосіб приготування

В окремій посудині збийте яйця та яєчний білок. Додайте вівсянку, сметану та добре перемішайте. Смажте на антипригарній сковороді до золотистої скоринки. До таких млинців можна готувати як солодкі, так і солоні начинки.

Дієтичні начинки для млинців

Творог

Використовуйте для начинки творог середньої жирності, а до нього можна додати будь-яку зелень на ваш смак. А якщо додати трохи ягід, то така начинка ідеально смакуватиме зі солодкими млинцями.

Нежирний сир

Знежирений рікота або філадельфія – підійдуть для фітнес-млинців.

Натуральний йогурт з ягодами

Це хороший варіант начинки для млинців, головне, щоб йогурт не містив цукру.

Фруктове пюре

До фітнес-млинців можна додати дитяче пюре, адже воно не містить цукру та шкідливих добавок.

Овочі та фрукти

Обирайте ті продукти, які вам до вподоби.

Арахісова паста

Арахісова паста містить високу калорійність, але вона відмінно втамовує голод.

Мед із сухофруктами

Якщо млинці без цукру, то начинку можна приготувати з меду, горіхів або сухофруктів.