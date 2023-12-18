Однак, декому зовсім не вдається заощадити: зарплата зникає за декілька днів. Про кого зі знаків зодіаку йде мова, читайте у гороскопі 24 Каналу.

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Скорпіон

Скорпіони зовсім не вміють відкладати гроші, які заробили. Вони хочуть витрати їх одразу. Тому часто зарплата зникає за декілька днів. Найбільше представники цього знаку зодіаку люблять купувати косметику, різні доглядові штуки та прикраси.

Гороскоп для Скорпіонів

Телець

Тельці вважають, що економія – це марна справа. Навіщо ж тоді ходити на роботу, якщо нічого не купувати? Представники цього знаку зодіаку можуть витратити велику суму грошей за один день. До того ж вони не шкодуватимуть про це, а лише порадіють.

Гороскоп для Тельців

Лев

Леви знають собі ціну. Тому люблять купувати дорогі речі та подорожувати. Астрологи кажуть, що це – їхні слабкості. Однак, представники цього знаку зодіаку вміють відкладати кошти. Друзі та родичі часто не розуміють, як їм це вдається. Адже інколи гроші розлітаються направо і наліво.

Гороскоп для Левів