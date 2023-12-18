Однако некоторым совсем не удается сэкономить: зарплата исчезает за несколько дней. О ком из знаков зодиака идет речь, читайте в гороскопе 24 Канала.

Интересно Успешным или не очень: каким будет 2024 год для каждого знака зодиака

Скорпион

Скорпионы совсем не умеют откладывать заработанные деньги. Они хотят потратить их сразу. Поэтому часто зарплата исчезает через несколько дней. Больше всего представители этого знака зодиака любят покупать косметику, разные уходовые штуки и украшения.

Гороскоп для Скорпионов

Телец

Тельцы считают, что экономия – это бесполезное дело. Зачем тогда ходить на работу, если ничего не покупать? Представители этого знака зодиака могут потратить большую сумму денег за один день. К тому же они не будут жалеть об этом, а только порадуются.

Гороскоп для Тельцов

Лев

Львы знают себе цену. Поэтому любят покупать дорогие вещи и путешествовать. Астрологи говорят, что это их слабости. Однако представители этого знака зодиака умеют откладывать средства. Друзья и родственники часто не понимают, как им это удается. Ведь иногда деньги разлетаются направо и налево.

Гороскоп для Львов