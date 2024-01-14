Хто зі знаків зодіаку у рік Дракона матиме багато боргів

Поки частина людей швидко підійматиметься по кар'єрних сходах чи успішно розвиватиме свій бізнес, дехто може опинитися в борговій ямі.

Уже на початку 2024 частина людей постане перед фінансовими проблемами. Втім, краще знайти вихід іншим способом й утриматися від боргів.

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Риби

У рік Зеленого Дерев'яного Дракона в Риб можуть виникнути неприємні та незаплановані витрати. Ймовірно, знадобиться кругленька сума.

Однак, краще не беріть в борг. Утримайтеся від такого рішення, адже згодом це може значно ускладнити ваше фінансове становище.

Краще подумайте, як і на чому можна заробити. До речі, якщо близькі вам люди пропонують допомогу, прийміть її. Не варто тягнути все на собі.

Повірте, ви можете знайти вихід з ситуації. Головне заспокоїтися. Згодом все наладиться.

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Гороскоп для Риб