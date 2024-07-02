Залізуть у борги: 2 знаки зодіаку, які опиняться у дуже невигідному становищі
Для когось другий місяць літа обернеться фінансовою катастрофою, адже доведеться негайно розв'язувати матеріальні питання. Астрологи рекомендують заощадливіше ставитись до коштів.
Водолій та Риби, без відсутності фінансової подушки доведеться залізти у чималі борги, пише LifeStyle 24.
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Водолій
Попри те, що Водолії можуть здійснювати значні покупки, наприклад, нерухомість або автомобіль, але паралельно забезпечують фінансові прорахунки на майбутнє, все ж можуть зіткнутися з фінансовими ризиками. Тому важливо ретельно планувати свої витрати, адже є висока ймовірність того, що потрібно буде позичати гроші у близьких.
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Риби
Астрологи рекомендують ощадливо ставитись до збережень та обмежити себе в дорогих покупках. Може виникнути непередбачувана ситуація, яка вимагатиме значних фінансових ресурсів.
Гороскоп для Риб