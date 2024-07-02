Водолей и Рыбы, без отсутствия финансовой подушки придется залезть в немалые долги, пишет LifeStyle 24.

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Водолей

Несмотря на то, что Водолеи могут совершать значительные покупки, например, недвижимость или автомобиль, но параллельно обеспечивают финансовые просчеты на будущее, все же могут столкнуться с финансовыми рисками. Поэтому важно тщательно планировать свои расходы, ведь есть высокая вероятность того, что нужно будет занимать деньги у близких.

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Рыбы

Астрологи рекомендуют бережливо относиться к сбережениям и ограничить себя в дорогих покупках. Может возникнуть непредсказуемая ситуация, которая потребует значительных финансовых ресурсов.

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