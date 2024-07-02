Водолій та Риби, без відсутності фінансової подушки доведеться залізти у чималі борги, пише LifeStyle 24.
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Водолій
Попри те, що Водолії можуть здійснювати значні покупки, наприклад, нерухомість або автомобіль, але паралельно забезпечують фінансові прорахунки на майбутнє, все ж можуть зіткнутися з фінансовими ризиками. Тому важливо ретельно планувати свої витрати, адже є висока ймовірність того, що потрібно буде позичати гроші у близьких.
Гороскоп для Водоліїв
Риби
Астрологи рекомендують ощадливо ставитись до збережень та обмежити себе в дорогих покупках. Може виникнути непередбачувана ситуація, яка вимагатиме значних фінансових ресурсів.
Гороскоп для Риб