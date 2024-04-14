Мова йде про Тельців, Стрільців, Дів, Близнюків та Раків. Більше інформації читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Хто у списку Цим знакам зодіаку постійно не вистачає грошей

Телець

Вже на початку наступного тижня Тельцям слід очікувати на непогану суму грошей. Керівництво вирішить потішити вас хорошою премією за останні проєкти на роботі. Подумайте, на що корисне можна її витратити.

Гороскоп для Тельців

Стрілець

Незабаром Стрільці будуть на сьомому небі від щастя, адже просто обожнюють гроші. Додатковий прибуток прийде до вас досить неочікувано. Зможете нарешті придбати річ, про яку давно мріяли.

Гороскоп для Стрільців

Діва

Вкінці наступного тижня Діви погодяться допомогти одній людині. За свою доброту ви отримаєте хорошу винагороду. Спершу, звичайно, не захочете приймати гроші, однак астрологи радять не відмовлятися.

Гороскоп для Дів

Близнюки

У Близнюків зараз складний фінансовий період. Тому додатковий прибуток, який з'явиться наступного тижня, вас дуже порадує. Головне не витрачайте всі кошти одразу, відкладіть хоч невеличку суму, на всякий випадок.

Гороскоп для Близнюків

Рак

Останнім часом у Раків все добре з грошима. Найближчими днями вам також не варто хвилюватися. Ба більше, вже зовсім скоро отримаєте додаткові кошти. Зможете витратити їх не лише на себе, але й на близьких.

Гороскоп для Раків