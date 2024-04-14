Речь идет о Тельцах, Стрельцах, Девах, Близнецах и Раках. Больше информации читайте в материале LifeStyle 24.

Кто в списке Этим знакам зодиака постоянно не хватает денег

Телец

Уже в начале следующей недели Тельцам следует ожидать неплохую сумму денег. Руководство решит порадовать вас хорошей премией за последние проекты на работе. Подумайте, на что полезное можно ее потратить.

Гороскоп для Тельцов

Стрелец

Вскоре Стрельцы будут на седьмом небе от счастья, ведь просто обожают деньги. Дополнительная прибыль придет к вам довольно неожиданно. Сможете наконец приобрести вещь, о которой давно мечтали.

Гороскоп для Стрельцов

Дева

В конце следующей недели Девы согласятся помочь одному человеку. За свою доброту вы получите хорошее вознаграждение. Сперва, конечно, не захотите принимать деньги, однако астрологи советуют не отказываться.

Гороскоп для Дев

Близнецы

У Близнецов сейчас сложный финансовый период. Поэтому дополнительная прибыль, которая появится на следующей неделе, вас очень порадует. Главное не тратьте все средства сразу, отложите хоть небольшую сумму, на всякий случай.

Гороскоп для Близнецов

Рак

В последнее время у Раков все хорошо с деньгами. В ближайшие дни вам также не стоит волноваться. Более того, уже совсем скоро получите дополнительные средства. Сможете потратить их не только на себя, но и на близких.

Гороскоп для Раков