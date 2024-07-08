У гаманці буде пусто: 3 знаки зодіаку, які цього тижня переживатимуть фінансовий крах

Зірки радять цим знакам бути обережними з фінансовими рішеннями та уникати ризикованих витрат. У жодному разі не варто позичати грошей, адже можна залишитись без нічого.

Овен, Терези та Риби, мінімізуйте зайві витрати, щоб зберегти гроші бодай на мінімальні потреби, пише LifeStyle 24.

Зверніть увагу Кому цього тижня доведеться прийняти рішення щодо розлучення

Овен

Липень може стати одним із найскладніших фінансових місяців. Важливо бути скромними у своїх бажаннях та мати запасний план у випадку невдачі.

Гороскоп для Овнів

Терези

У вас можуть виникнути проблеми через імпульсивні витрати. Важливо ретельно планувати бюджет і уникати великих фінансових ризиків цього місяця.

Гороскоп для Терезів

Риби

У вас на горизонті очікуються непередбачені витрати. Особливо складною буде середина місяця, адже можливі розбіжності з діловими партнерами та керівництвом.

Гороскоп для Риб