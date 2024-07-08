Телець і Риби, на жаль, ваша історія кохання з партнером прийшла до свого кінця, пише Love 24.

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Телець

У вас в один момент настане глибоке розчарування у взаєминах і коханій людині. Усі спроби, щоб врятувати союз виявляться марними.

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Риби

Настав час відпустити людину, яка не зацікавлена у цих стосунках і не хоче рухатись вперед. Вам набридло нести на собі цей тягар, тому потрібно поставити жирну крапку.

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