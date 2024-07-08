Овен, Весы и Рыбы, минимизируйте лишние расходы, чтобы сохранить деньги хотя бы на минимальные нужды, пишет LifeStyle 24.

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Овен

Июль может стать одним из самых сложных финансовых месяцев. Важно быть скромными в своих желаниях и иметь запасной план в случае неудачи.

Гороскоп для Овнов

Весы

У вас могут возникнуть проблемы из-за импульсивных расходов. Важно тщательно планировать бюджет и избегать больших финансовых рисков в этом месяце.

Гороскоп для Весов

Рыбы

У вас на горизонте ожидаются непредвиденные расходы. Особенно сложной будет середина месяца, ведь возможны разногласия с деловыми партнерами и руководством.

Гороскоп для Рыб