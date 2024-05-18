4 знаки зодіаку, які влітку можуть збанкрутувати

Літній період не можна назвати найкращим у фінансовому плані для представників чотирьох знаків зодіаку. Варто звернути увагу на тотальну економію, щоб не опинитись на дні фінансової ями.

Овен, Близнюки, Терези та Риби, зверніть увагу на поточний фінансовий стан і обмежте себе у зайвих витратах, пише LifeStyle 24.

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Овен

Відмовтесь від незапланованих і не дуже важливих покупок. Астрологи прогнозують значні проблеми з фінансами вже на початку літа.

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Близнюки

Почніть вести записи із поточними витратами. Визначте від чого краще відмовитись або як зекономити кошти. Влітку доведеться обмежити себе у розвагах і подорожах.

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Терези

Астрологи рекомендують підготувати фінансову подушку. Ймовірно, влітку у вас будуть проблеми на роботі, то варто завчасно підготуватись до такої загрози.

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Риби

У фінансовій сфері розраховуйте тільки на власні сили, адже ніхто не прийде на допомогу. Не позичайте найближчим часом нікому грошей, адже вони вам знадобляться уже зовсім скоро.

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