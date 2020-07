Хоч пандемія коронавірусу вплинула на вихід запланованих фільмів Голлівуду, у мережі все ж з'являються нові стрічки, варті уваги глядачів. Серед новинок кіно особливе місце посідає фантастика, адже режисери залюбки екранізують непересічні сюжети.

Від фільмів-жахів і до сімейних комедій – список доступних стрічок для перегляду онлайн вражає. Журналісти 24 каналу підібрали 8 найцікавіших проєктів, які вже встигли переглянути тисячі кіноманів.

"Хижі пташки (Та фантастична Харлі Квінн)"

Оригінальна назва – Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Рейтинг IMDb – 6,1

Акторський склад: Марго Роббі, Джерні Смоллетт-Белл, Мері Елізабет Вінстед, Юен Мак-Грегор

Харлі Квінн вже добре відома любителям коміксів та супергеройських фільмів DC. У новій стрічці запальна лиходійка розриває стосунки з Джокером та намагається реалізуватись у Готемі. Та коли на неї влаштовують справжнє полювання, а в небезпеці опиняється ще й дівчинка-підліток, Харлі вирішує чинити опір небезпечному злочинцю Роману Сайонісу (Чорна маска). Щоб здолати лиходія, Квінн об'єднується в команду з Мисливицею, Чорною канаркою та поліцейською Рене Монтойї.

Дивіться трейлер до фільму "Хижі пташки (Та фантастична Харлі Квінн)": відео

"Людина-невидимка"

Оригінальна назва – The Invisible Man

Рейтинг IMDb – 7,4

Акторський склад: Елізабет Мосс, Олівер Джексон-Коен, Елдіс Ходж, Майкл Дорман, Сторм Рейд

Цей моторошний хорор точно полоскоче нерви глядачам. За сюжетом, Сесилія Касс зустрічалась з багатим і деспотичним Едріаном, який неодноразово нападав на неї. Після розриву вона налагодила своє життя, втікши від садиста. Однак спокійні будні Сесилії завершились, коли дівчина дізналась про самогубство колишнього обранця. Та чомусь героїня переконана, що насправді чоловік не помер, а знайшов спосіб, як перетворити її життя на пекло.

Дивіться трейлер до фільму "Людина-невидимка": відео 18+

"Острів фантазій"

Оригінальна назва – Blumhouse's Fantasy Island

Рейтинг IMDb – 4,6

Акторський склад: Меггі Кью, Люсі Гейл, Порша Даблдей, Майкл Пенья, Майкл Рукер

У фільмі розповідається про моторошний "Острів фантазій", який заснував містер Роркен. Він закликає туристів у мальовничу місцину, обіцяючи незабутній відпочинок. Однак за реалізацію всіх примх відвідувачам потрібно буде заплатити особливу ціну: люди повинні будуть розгадати таємницю острова, і тоді їм вдасться вижити. Грати доведеться за правилами Роркена, адже з острова буде тільки один вихід.

Дивіться трейлер до фільму "Острів фантазій": відео 18+

"Під водою"

Оригінальна назва – Underwater

Рейтинг IMDb – 6,2

Акторський склад: Крістен Стюарт, Ті Джей Міллер, Джессіка Генвік, Венсан Кассель

У центрі цього фільму – історія океанологів, які досліджують морські глибини. Серед них є Нора Прайс, яка працює на підводній станції інженером-механіком. Та після взяття перших проб ґрунту відбуваються дивні землетруси, які руйнують все навколо. Та головною небезпекою науковців є не поштовхи, а морське чудовисько, яке жорстоко нападає на підводну станцію.

Дивіться трейлер до фільму "Під водою": відео 18+

"Бладшот"

Оригінальна назва – Bloodshot

Рейтинг IMDb – 5,7

Акторський склад: Він Дізель, Ейса Гонсалес, Сем Хьюен, Гай Пірс, Тобі Кеббелл, Талула Райлі

Головний герой фентезійного фільму "Бладшот" – Рей Гаррісон. Його дружину вбили під час нападу, а самого Рея поранили. Завдяки сучасним технологіям науковці повертають до життя чоловіка, зробивши його фактично безсмертним. Однак бути солдатом під керівництвом навіжених лиходіїв не входить у його плани. Повернувши спогади про минуле, Рей хоче помститись за смерть дружини.

Дивіться трейлер до фільму "Бладшот": відео

"Стара гвардія"

Оригінальна назва – The Old Guard

Рейтинг IMDb – 6,7

Акторський склад: Шарліз Терон, Гаррі Меллінг, Вероніка Нго, Маттіас Шонартс

Група безсмертних воїнів вже упродовж століть працює найманцями. Очолює загін Енді, більш відома як Андромаха зі Скіфії. Та коли воїнів захотіли знищити, вони дізнаються нові деталі свого феномену. Протистояти їм доведеться впливовій компанії, яка готова віддати чималі суми за знищення цієї гвардії.

Дивіться трейлер до фільму "Стара гвардія": відео

"Їжак Сонік"

Оригінальна назва – Sonic the Hedgehog

Рейтинг IMDb – 6,6

Акторський склад: Джим Керрі, Джеймс Марсден, Ніл Макдонаф, Тіка Самптер, Бен Шварц, Адам Паллі

Та якщо у вас є настрій для перегляду фентезійної комедії в колі сім'ї, тоді "Їжак Сонік" стане чудовим вибором. Фільм розкаже історію надшвидкого прибульця, який схожий на їжака. Щоб впіймати істоту, влада наймає підступного і безжального доктора Айво Роботніка, який використає всі свої розробки, аби заполучити Соніка та з його суперсилами захопити планету. Зупинити його береться поліцейський Том і сам Сонік.

Дивіться трейлер до фільму "Їжак Сонік": відео