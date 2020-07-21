На Київщині розпочались зйомки психологічного трилера, який вийде у прокат з назвою "Між нами". Одну з головних ролей отримала талановита Ірма Вітовська, яка постала на перших кадрах фільму.

Як відомо 24 каналу, кінострічка "Між нами" розкаже історію двох жінок, які допомагають одна одній вирішити життєві та емоційні труднощі. Саша має непорозуміння з коханим чоловіком, а от Аня – з дорослим сином. Однак сюжет фільму міг би бути досить простим і прогнозованим, якби головні героїні не мали проблеми з криміналом.

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Екранізувати психологічний трилер взялась режисерка Соломія Томащук. Саме вона покаже головних героїнь крізь призму заплутаних обставин.

"У трилері розповідь ведеться, умовно кажучи, з центру злочину, з позиції жертви або злочинця. В хорошому трилері ми до останніх кадрів не зрозуміємо, хто тут жертва, а хто злочинець. Постійні емоційні гойдалки співпереживання утримають нас біля екрана і допоможуть скинути стрес власних внутрішніх конфліктів", – розповіли творці фільму, натякаючи на динамічність сюжету.

Дивіться трейлер до фільму "Між нами": відео

Головні актори фільму "Між нами":

Ірма Вітовська

Анастасія Пустовіт

Дмитро Сова

Михайло Дзюба

Сергій Детюк

Євгеній Ламах

Петро Пастухов

Андрій Самінін

Прем'єра українського трилера "Між нами" запланована на 2021 рік. Наразі ж у мережі з'явилися перші кадри зі зйомок, деякі з яких відзначились пікантністю.

Перші кадри зі зйомок "Між нами" / Фото Facebook / @betweenusfilm