На Киевщине начались съемки психологического триллера, который выйдет в прокат с названием "Между нами". Одну из главных ролей получила талантливая Ирма Витовская, которая показалась на первых кадрах фильма.

Как известно 24 каналу, кинолента "Между нами" расскажет историю двух женщин, которые помогают друг другу решить жизненные и эмоциональные трудности. Саша имеет недопонимания с любимым мужчиной, а вот Аня – со взрослым сыном. Однако сюжет фильма мог бы быть достаточно простым и прогнозируемым, если бы главные героини не имели проблем с криминалом.

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Экранизировать психологический триллер взялась режиссер Соломия Томащук. Именно она покажет главных героинь сквозь призму запутанных обстоятельств.

"В триллере рассказ ведется, условно говоря, из центра преступления, с позиции жертвы или преступника. В хорошем триллере мы до последних кадров не поймем, кто здесь жертва, а кто преступник. Постоянные эмоциональные качели сопереживания удержат нас у экрана и помогут сбросить стресс собственных внутренних конфликтов", – рассказали создатели фильма, намекая на динамичность сюжета.

Смотрите трейлер к фильму "Между нами": видео

Главные актеры фильма "Между нами":

Ирма Витовская

Анастасия Пустовит

Дмитрий Сова

Михаил Дзюба

Сергей Детюк

Евгений Ламах

Петр Пастухов

Андрей Саминин

Премьера украинского триллера "Между нами" запланирована на 2021 год. Сейчас же в сети появились первые кадры со съемок, некоторые из которых отличились пикантностью.

Первые кадры со съемок "Между нами" / Фото Facebook / @betweenusfilm