Зможе повторити кожен: 6 легких і стильних образів з вʼязаним жилетом
Джерело:Анастасія Мальцева
Незалежно від того, довіряєте ви класичному стилю, або ж шукайте щось більш експериментальне, вʼязаний жилет може бути вам вірним союзником у підборі щоденних аутфітів на зиму.
Теплий жилет – це порятунок для тих, хто любить вводити у зимові образи речі з весняного та літнього гардеробів. Його можна одягати на улюблені легкі сорочки чи сукні – так ви зможете носити їх цілий рік і не мерзнути. Також жилет – це чудовий елемент одягу для багатошарових аутфітів. Він додасть цікавості у ті поєднання речей, які уже вам трохи набридли.
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Стилістка Анастасія Мальцева розповіла про те, які жилети зараз актуальні, і як краще їх стилізувати. Повірте, ці образи дуже легко втілити в життя з тими речами, які уже є у вас в гардеробі.Мрієте щодня вражати стильними образами? З Obnova це просто! Мережа зібрала в одному місці одяг, взуття та аксесуари від найвідоміших брендів зі всього світу та постійно оновлює асортимент, враховуючи сьогоднішні тренди.
Які жилетки актуальні цього сезону
- Довжина до талії чи до середини стегна;
- силует по фігурі чи прямий, але не оверсайз;
- однотонні, з легкими косами, вишивкою чи у ромби;
- з круглим, V вирізом чи високим коміром.
Стильні образи, які можна скласти з актуальними жилетами
Поєднуйте жилет з сорочкою, вельветовими штанами і взуттям з загостреним носом, щоб створити ніжний повсякденний образ.
Стильний образ з жилетом / Фото Анастасії Мальцевої
Джинси та черевики на грубій підошві – для випадків, коли треба особливо потурбуватися про зручність.
Стильний образ з жилетом / Фото Анастасії Мальцевої
Стильний образ з жилетом / Фото Анастасії Мальцевої
Довга шкіряна спідниця і чоботи – чудовий лук в кафе чи в гості.
Стильний образ з жилетом / Фото Анастасії Мальцевої
Жилет, жакет і ковбойки – це витончений образ, який ви можете зібрати на зустріч з друзями чи на діловий обід.
Стильний образ з жилетом / Фото Анастасії Мальцевої
Не можете розлучитися з улюбленою літньою сукнею? Не відмовляйте собі у задоволенні одягнути її і взимку. У цьому вам допоможе жилетка.