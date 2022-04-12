Зірки серіалу "Емілі в Парижі" з’явилися в блакитно-жовтих образах на знак підтримки України

Зірки серіалу "Емілі в Парижі" одягнулися у вбрання в кольорах національного прапора України. Таким чином актори вирішили підтримати нашу країну.

Головний колір 2022 року Very Peri, який визначив інститут кольору Pantone, вже не займає перші позиції. Увесь світ, який підтримує Україну, все частіше одягається в синьо-жовті поєднання кольорів, які символізують прапор нашої країни.

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В оригінальний спосіб підтримати українців вирішили актори серіалу "Емілі в Парижі". Лілі Коллінз та Ешлі Парк вирішили стилізувати парний аутфіт, який разом створить синьо-жовтий український стяг.

На фестиваль Paley Fest головна героїня серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз одягнула блакитний костюм, що складався з фактурного жакета та мініспідниці. Ешлі Парк приміряла жовтий костюм з топу в сітку та спідниці міді з бахромою.



Лілі Коллінз та Ешлі Парк в блакитно-жовтому образі / Фото з Getty Images



Лілі Коллінз та Ешлі Парк в блакитно-жовтому образі / Фото з Getty Images

Скандал з серіалом "Емілі в Парижі"

Нагадаємо, наприкінці грудня другий сезон серіалу "Емілі в Парижі"здійняв галас в мережі. Українців розлютив образ героїні з Києва, яка краде речі з магазину. Творці серіалу вирішили, що Петра має виглядати незграбною і дивакуватою. Тоді розгорівся чималий скандал.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко навіть відправив листа стримінговій платформі Netflix зі своєю позицією щодо образливого образу українки в серіалі “Емілі в Парижі”. Надалі йому пообіцяли тримати тісний контакт, аби упередити подібні випадки.