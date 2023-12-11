Сніг і морози – не причина відмовляти собі у стильних луках. Виробники уже давно навчилися поєднувати тренди з комфортом, а тому знайти модне і надійне взуття на зиму – цілком реально. Головне – розуміти, яка пара буде справді актуальною цього року.

До теми З чого має складатися капсульний гардероб на зиму: актуальне вбрання

Щоб ви йшли у магазини вже з розумінням тенденцій моди, українська стилістка Дарія Шакіро поділилася добіркою наймодніших черевиків зими 2023/24.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova. Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Мінімалістичні

Це взуття не має нічого зайвого. Абсолютно універсальні моделі, які ви зможете поєднати майже з усім гардеробом. Ідеальний варіант на щодень.



Мінімалістичне взуття на зиму / Фото інстаграм di_shakiro

Масивна Підошва

Ці черевики – для тих, хто боїться змерзнути і не любить панічно оминати калюжі. Цьогоріч це одна з найпопулярніших моделей через свою зручність, універсальність і трохи бунтарський вигляд.



Трендові черевики з масивною підошвою / Фото інстаграм di_shakiro

Цікаві

А це – для експерементаторів. Підібрати образ під такий них важче, адже і форма незвична, і кольори потребують обдумування. Але якщо впораєтеся зі стилізацією, то отримаєте лук, який точно вирізнятиметься оригінальністю з-поміж інших.



Незвичні черевики для цікавих образів на зиму / Фото інстаграм di_shakiro

Ботильйони



Стильні ботильйони на зиму / Фото інстаграм di_shakiro

На невисоких підборах ходити буде значно зручніше. Ну і, звичайно, чим стійкіший каблук, тим упевненіше ви почуватиметеся. Така пара дуже гарно поєднається з усім: від класичних суконь до беггі-джинсів.



