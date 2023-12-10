Є кілька ключових речей, які вам необхідні для створення образу на зимовий період. У холодну пору важливо, щоб аутфіт був теплим і практичним. Ваш зимовий гардероб може складатися з кількох речей, за допомогою яких ви легко та просто складете образ на прогулянку, в офіс чи побачення.

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Базовий гольф

Кашеміровий гольф – універсальний варіант на зимову пору. Водолазка добре поєднується з базовими джинсами, штанами, лосинами та спідницями. А ще гольфи добре поєднуються з жакетами та кардиганами.

Яскравий светр

Наша база светрів складається з нейтральних тонів, втім взимку ви можете дозволити собі зробити ставку на яскравий колір. Спробуйте придбати светр в кольорі сезону (червоний), зеленому, синьому чи помаранчевому кольорі.

Трикотажне плаття

Взимку не варто відмовлятися від сукні, тому радимо вам звернути увагу на трикотаж та інвестувати кошти в довгу сукню розміру оверсайз. Вона буде гарно пасувати до челсі чи чобіт на підборах.

Черевики челсі

Взимку взуття повинне виконувати три функції: зберігати ноги в теплі, не давати вам послизнутися та протистояти мокрим калюжам. Ці черевики на протекторній підошві ідеально підходять для холодної пори року.

Спідниця міді

Спідниці-міді також нам необхідні взимку, як і в теплу пору року. Обирайте трикотажні чи шкіряні варіанти, які гарно поєднаються зі светром чи водолазкою.

Пуховик

Цей верхній одяг – найпрактичніша річ на зиму, особливо, якщо ми хочемо багато часу проводити на свіжому повітрі. Носіть пуховики з різними шапками, шарфами та взуттям, щоб створити різноманітні образи.