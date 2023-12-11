Снег и морозы – не повод отказывать себе в стильных луках. Производители уже давно научились совмещать тренды с комфортом, а потому найти модную и надежную обувь на зиму – вполне реально. Главное – понимать, какая пара будет действительно актуальна в этом году.
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Чтобы вы шли в магазины уже с пониманием тенденций моды, украинская стилистка Дария Шакиро поделилась подборкой самых модных зимних ботинок 2023/24.
Минималистичные
Эта обувь не имеет ничего лишнего. Совершенно универсальные модели, которые вы сможете соединить почти со всем в гардеробе. Идеальный вариант на каждый день.
Минималистичная обувь на зиму / Фото инстаграмм di_shakiro
Массивная подошва
Эти ботинки – для тех, кто боится замерзнуть и не любит панически обходить лужи. В этом году это одна из самых популярных моделей из-за своего удобства, универсальности и немного бунтарского вида.
Трендовые ботинки с массивной подошвой / Фото инстаграмм di_shakiro
Интересные
А это – для экспериментаторов. Подобрать образ под них трудно, ведь и форма необычная, и цвета нуждаются в обдумывании. Но если справитесь со стилизацией, то получите лук, который будет точно отличаться оригинальностью среди других.
Необычные ботинки для интересных образов на зиму / Фото инстаграмм di_shakiro
Ботильоны
Стильные ботильоны на зиму / Фото инстаграмм di_shakiro
На невысоких каблуках ходить будет гораздо удобнее. Ну и, конечно, чем более устойчив каблук, тем увереннее вы будете чувствовать себя. Такая пара очень хорошо сочетается со всем: от классических платьев до бегги-джинсов.