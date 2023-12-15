Буває, що ми купуємо красиві зимові сукні, а потім вони роками лежать у нашій шафі. То погода не підходить, то взуття не можемо підібрати, то під куртку не пасують. А вже за кілька сезонів вони стають неактуальними і відправляються на дальні полиці шафи. Щоб такого не траплялося, купуйте універсальне вбрання, яке зможете легко вписати в образ до інших речей.

До теми Прозорі сукні – тренд Нового року: ефектна добірка, яка вас вразить

Добіркою вдалих луків з сукнями поділилася українська стилістка Ната Москаленко.

Вʼязана сукня максі

Дуже універсальний варіант. Поєднуйте її з ботильйонами на підборах, чоботами або грубими черевиками. Верхнім одягом може бути дублянка, пальто, пуховик середньої довжини, а також довжини максі.

Тепла фланелева мінісукня

Ця річ підійде під будь-який верхній одяг довжини міді або максі. Щодо взуття, то обирайте чоботи-труби, ковбойські, масивні черевики і навіть Ugg.

Міді сукня з драпіруванням

Добре поєднається з пальто, пуховиком, дублянкою і шубою. Із взуття під таку сукню найкращим варіантом будуть чоботи, які заходять під поділ сукні.

Сукня міді, або міні з контрастним коміром

Дуже ніжний варіант. Він підійде і для повсякдення, і на свята.

Взувайте під нього чоботи-труби, або сокс-бутс з підборами та без. Щоб не змерзнути, накидайте пальто міді.

Шкіряна мідісукня

Сміливо утеплюйтеся — поєднуйте шкіряні сукні з водолазками під низ і експериментуйте зі стилізацією.



До такої довжини пасуватимуть сокс-чоботи та грубі боти. А от поверх можна одягнути не лише пальто, а й дублянку міді чи шубу середньої довжини.

Обʼємна сукня-светр

Так-так, вони досі в моді. Тільки треба обрати актуальний варіант. Не дивіться на приталені моделі або вʼязку "косичками".