Бывает, что мы покупаем красивые зимние платья, а потом они годами лежат в нашем шкафу. То погода не подходит, то обувь не можем подобрать, то под куртку не подходят. А уже через несколько сезонов они становятся неактуальными и отправляются на дальние полки шкафа. Чтобы такого не случалось, покупайте универсальный наряд, который сможете легко вписать в образ с другими вещами.
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Подборкой удачных луков с платьями поделилась украинская стилистка Ната Москаленко.
Вязаное платье макси
Очень универсальный вариант. Сочетайте его с ботильонами на каблуке, сапогами или грубыми ботинками. Верхней одеждой может быть дубленка, пальто, пуховик средней длины, а также длины макси.
Теплое фланелевое миниплатье
Эта вещь подойдет под любую верхнюю одежду длины миди или макси. Что касается обуви, то выбирайте сапоги-трубы, ковбойские, массивные ботинки и даже Ugg.
Миди платье с драпировкой
Хорошо сочетается с пальто, пуховиком, дубленкой и шубой. Из обуви под такое платье самым лучшим вариантом будут сапоги, которые заходят под низ платья.
Платье миди или мини с контрастным воротником
Очень нежный вариант. Он подойдет и для повседневной жизни, и на праздники.
Обуйте под него сапоги-трубы, или сокс-бутс с каблуками и без. Чтобы не замерзнуть, набрасывайте пальто миди.
Кожаное мидиплатье
Смело утепляйтесь – сочетайте кожаные платья с водолазками под низ и экспериментируйте со стилизацией.
К такой длине будут подходить сокс-сапоги и грубые сапоги. А вот сверху можно надеть не только пальто, но и дубленку миди или шубу средней длины.
Объемное платье-свитер
Да-да, они все еще в моде. Только нужно выбрать актуальный вариант. Не смотрите на приталенные модели или вязки "косичками".
- Обувь: жокейские сапоги, грубые сапоги, Ugg, сокс-бутс.
- Верхняя одежда: пуховик, шуба, дубленка, пальто миди.