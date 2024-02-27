Жіночність – тренд 2024 року: стилістка розповіла, як треба одягатися

У 2024 році в моду увійде жіночне вбрання, яке буде підкреслювати ніжність та витонченість жінки. Світшоти оверсайз та мішкуваті джинси нікуди не зникнуть, втім дизайнери пропонують дедалі більше залучати у свої образи красивого вбрання.

Українська стилістка Яна Платонова розповіла, що мода у 2024 році буде більше спрямована на елегантність. Втім за прогнозами експертки, тренд на жіночність буде найближчі кілька років.

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"Ви все частіше будете бачити приталені силуети, багато спідниць і суконь, елегантне взуття, акценти на талії, перли, підбори, рукавички і вишукані тканини", – написала Яна Платонова.

Стилістка підготувала добірку вбрання, ядром якої є вишукана жіночність. За її словами, окрім гарних речей, неодмінним атрибутом цього напрямку є граційна хода, гарні манери, стримані рухи та чітке мовлення з багатим словниковим запасом.

Трендові жіночні образи на 2024 рік

Щодо самого вбрання, радимо вам більше робити ставку на костюми. Обирайте навесні класичні костюми з жакетом і спідницею.

Базові водолазки доповнюйте стриманими спідницями довжини міді та елегантними туфлями. Сорочки та блузи стануть чудовим доповненням до класичних спідниць. Не забувайте про твідові жакети та блейзери з поясами на талії. Останній аксесуар з’явився серед модних тенденцій на весняно-літній сезон.

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Також обирайте трендові сукні з відкритими плечима. Мода на оголені плечі повертається лише цього року. Дуже багато років светри "без плечей" були в тіні та навіть вважалися антитрендовими.

Не забувайте про стилізації речей в монохромі, які виглядають неймовірно красиво та жіночно.