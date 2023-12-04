Мода циклічна, тож часто забуті речі через роки знову стають актуальними, пише 24 Канал. Так сталося зі светром з відкритими плечима. Тенденція на такий фасон светра була дуже затребуваною ще в 2010-х роках, а тепер модниці знову радо на собі приміряють светри, які додають взимку нотку сексуальності завдяки оголеним плечам.

Цікаво Як виглядає найефектніша блузка сезону: стильні варіанти, які сподобаються всім

Найчастіше модниці носять такі светри з джинсами, лосинами, трикотажними штанами, спідницями чи штанами палаццо.

Модель цього светра обіцяє стати хітом цієї зими. Її мають у своїх колекціях чимало українських брендів, тож ви точно знайдете свою річ. Найчастіше модниці обирають в’язані светри, в яких тепло та комфортно, втім ви також можете робити ставку на тонкі лонгсліви. Додати нової інтерпретації светру можна завдяки його носінню на одне плече.

Светр з відкритими плечима додасть вашим образам легкості, елегантності та жіночності. Можете доповнювати такі аутфіти красивими зачісками з крабиком чи масивним бантом.

Радимо вам придбати светр у ніжних та пастельних відтінках або ж обрати яскравий колір – червоний чи синій, який стане головною фішкою у вашому образі.



Светр з відкритими плечима повернувся в моду / Фото Pinterest



Светр з відкритими плечима повернувся в моду / Фото Pinterest



Светр з відкритими плечима повернувся в моду / Фото Pinterest



Светр з відкритими плечима повернувся в моду / Фото Pinterest



Светр з відкритими плечима повернувся в моду / Фото Pinterest

Якщо ще шукаєте для себе комфортні та затишні речі, звертайте увагу на кардигани. З ними можна складати безліч щоденних образів: на роботу, в гості, в кафе і за покупками – вам всюди буде зручно в ньому. Як виглядають стильні образи з кардиганами – дивіться в матеріалі.