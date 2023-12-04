Блузки на подіумах представили такі відомі бренди, як Saint Laurent та Dolce & Gabbana. І хоч моделі виходили в прозорих моделях, є й більш практичні варіанти. Основними їхніми визначними рисами є бант чи акцент на шиї.

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Банти цього року феєрично повернулися в моду. Найбільше масивних бантів на своїх блузках з оксамиту, шовку чи прозорого матеріалу розмістив бренд Balmain.

Дизайнери показали, що блузи з масивними бантами можуть стати чудовим доповненням до чорної спідниці та зробити вмить образ красивішим. Ви можете використовувати чорно-білу гаму або ж застосовувати у своїх аутфітах монохром.



Актуальні блузи з бантом / Фото Elle



Актуальні блузи з бантом / Фото Elle

Щоб створити кілька стилізацій з однією блузою, вам не обов’язково в’язати кожного разу бант. Ви цілком можете використати шлейф, закинувши його на шию, як це продемонстрували моделі на показі Balmain.



Актуальні блузи з бантом / Фото Elle

Якщо хочете додати трішки екстравагантності, тоді обирайте блузи з прозорого матеріалу, але обов’язково одягайте під низ топи чи майки, аби образ не виглядав вульгарно.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova. Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Бренд Sacai також показав, що банти присутні не лише на блузах, але й светрах. Цей варіант є практичніший, тож ви зможете носити светр з аплікацією хоч кожного дня.



Актуальні блузи з бантом / Фото Elle



Актуальні блузи з бантом / Фото Elle



Актуальні блузи з бантом / Фото Elle



Актуальні блузи з бантом / Фото Elle