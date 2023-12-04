Блузки на подиумах представили такие известные бренды, как Saint Laurent и Dolce & Gabbana. И хоть модели выходили в прозрачных моделях, есть и более практичные варианты. Основными их достопримечательностями являются бант или акцент на шее.
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Банты в этом году феерически вернулись в моду. Больше всего массивных бантов на своих блузках из бархата, шелка или прозрачного материала разместил бренд Balmain.
Дизайнеры показали, что блузы с массивными бантами могут стать отличным дополнением к черной юбке и сделать мгновенно образ более красивым. Вы можете использовать черно-белую гамму или применять в своих аутфитах монохром.
Актуальные блузы с бантом / Фото Elle
Актуальные блузы с бантом / Фото Elle
Чтобы создать несколько стилизаций с одной блузой, вам не обязательно вязать каждый раз бант. Вы вполне можете использовать шлейф, закинув его на шею, как это показали модели на показе Balmain.
Актуальные блузы с бантом / Фото Elle
Если хотите добавить немного экстравагантности, тогда выбирайте блузы из прозрачного материала, но обязательно надевайте под низ топы или майки, чтобы образ не выглядел вульгарно.
Бренд Sacai также показал, что банты присутствуют не только на блузах, но и на свитерах. Этот вариант практичнее, поэтому вы сможете носить свитер с аппликацией хоть каждый день.
Актуальные блузы с бантом / Фото Elle
Актуальные блузы с бантом / Фото Elle
Актуальные блузы с бантом / Фото Elle
Актуальные блузы с бантом / Фото Elle