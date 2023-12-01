Трикотажі вироби – чудовий вибір на холодну пору року, пише 24 Канал. Вони створюють легкий та модний образ, а ще елегантно виглядають. Трикотажні вироби гарно поєднуються не лише з трендовими уггами чи черевиками челсі, але й з чоботами на підборах.

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Кожного сезону в українських та світових брендах з’являються в’язані вироби, здебільшого в світлих відтінках або в модній кавовій, бежевій палітрі чи класичні чорні.

Цього сезону радимо вам звернути увагу на трикотажні костюми, що складаються зі светра та широких штанів, чи зі светра й лосин. Вони можуть бути з горловиною чи без, все залежить від ваших вподобань.

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Окрім базових костюмів, які ви точно бачили в образах інфлюенсерів, спробуйте ще додати до свого гардероба трикотажні костюми, що складаються з топу, спідниці та кардигана. Виглядають такі вироби неймовірно красиво та стильно.

Цього року особливо популярними стали спідниці довжини максі, тож трикотажною спідницею ви можете сміливо замінити літній варіант з атласу чи деніму.

А ще напередодні свят ви можете додати до свого гардероба таку стильну річ як плаття. Обирайте для себе довгі сукні, які будуть однаково гарно пасувати до кежуальних уггів, челсі чи елегантних чобіт на підборах.



Стильні трикотажні вироби на зиму / Фото Pinterest



Стильні трикотажні вироби на зиму / Фото Pinterest



Стильні трикотажні вироби на зиму / Фото Pinterest



Стильні трикотажні вироби на зиму / Фото Pinterest



Стильні трикотажні вироби на зиму / Фото Pinterest



Стильні трикотажні вироби на зиму / Фото Pinterest



Стильні трикотажні вироби на зиму / Фото Pinterest



Стильні трикотажні вироби на зиму / Фото Pinterest



Стильні трикотажні вироби на зиму / Фото Pinterest



Стильні трикотажні вироби на зиму / Фото Pinterest