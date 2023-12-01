Усі ми знаємо про базовий гардероб, який є основою для створення наших аутфітів, пише 24 Канал. Універсальні речі добре поєднуються між собою, тож є незамінними для нас незалежно від сезону та року.

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Це стосується й аксесуарів. Вам важливо мати кілька прикрас, які стануть вдалим доповненням, адже без них образ буде простим та неповним. Універсальні аксесуари зможуть доповнити класичні офісні образи, повсякденні чи романтичні.

Ланцюжок на шиї

Класичний сріблястий ланцюжок – це незамінна річ серед прикрас, яка не виходить з моди. Обирайте для себе мінімалістичний ланцюжок з підвіскою чи без. Від масивних ланцюжків варто відмовитися, адже зараз вони вже не в моді.



Актуальні аксесуари, які не виходять з моди / Фото Pexels

Сережки-перлинки

На такі сережки ніколи не вийде з моди, адже це класика, яка має бути в шкатулці у кожної дівчини. Перлові пусети стануть ідеальним довершенням до будь-якого образу.



Актуальні аксесуари, які не виходять з моди / Фото Pexels

Годинник

Годинник на руку є незамінним аксесуаром, без якого нам не обійтися. Вони не лише показують час, але й підкреслюють нашу індивідуальність. Радимо вам придивитися до сріблястих годинників з квадратним циферблатом.



Актуальні аксесуари, які не виходять з моди / Фото Pexels

Браслет

Тонкий браслет стане відмінним доповненням до офісного чи повсякденного образу. Носіть його з лонгслівами, сорочками чи жакетами.



Актуальні аксесуари, які не виходять з моди / Фото Pexels

Сережки-хупи

Прикраси у вигляді кілець також залишаються актуальними, однак важливо, аби ви обирали не масивні, мінімалістичні моделі. Вони підійдуть під будь-який стиль та гарно довершать ваш образ.



Актуальні аксесуари, які не виходять з моди / Фото Pexels