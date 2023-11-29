Модниці так само додають до свого гардероба пухнасті панами, бейсболку, балаклаву та шапки біні, змінюючи лише верхній одяг, пише 24 Канал.

До теми Трендові головні убори та шарфи на зимовий сезон: стильні образи

Взимку складно уявити собі жіночий образ без головних уборів. Дівчата обирають не лише заради того, аби убезпечити голову від пронизливого вітру та волосся від снігу, але для того, щоб стильно довершити образ.

Ми проаналізували головні убори інфлюенсерів, які вони одягали за останній час. Всі ці базові речі ви зможете придбати в мас-маркеті. Вони доступні в широкому діапазоні кольорів та фасонів, тож кожна дівчина віднайде для себе ідеальний варіант.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova. Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Модниця зі Швеції Каролін Бломст обирає для себе цього сезону балаклаву та шапку біні в чорному кольорі, поєднуючи з сірим та чорним пальтом. Такий верхній одяг також можна носити взимку, важливо лише, аби пальта були утепленими.

Скандинавська стрітстайл-зірка Перніль Тейсбек обирає для себе монохромний аутфіт, тож сіре довге пальто поєднує шапкою біні в тон.

Британка Алісія Родді любить зухвалі виходи, тож обирає для себе балаклаву з вирізом у вигляді серця та шапку-вушанку.

Соня Лисон створює в одній тональності аксесуарну лінійку, тож сумку й рукавиці довершила бежевою пухнастою панамою.

Стрітстайл-модниці не забувають про модні бейсболки, доповнюючи ними дублянки, шуби та пуховики.