Модницы также добавляют в свой гардероб пушистые панамы, бейсболку, балаклаву и шапки бини, меняя только верхнюю одежду, пишет 24 Канал.

К теме Трендовые головные уборы и шарфы на зимний сезон: стильные образы

Зимой сложно представить женский образ без головных уборов. Девушки выбирают не только ради того, чтобы обезопасить голову от пронзительного ветра и волос от снега, но для того, чтобы стильно завершить образ.

Мы проанализировали головные уборы инфлюэнсеров, которые они одевали в последнее время. Все эти базовые вещи вы можете приобрести в масс-маркете. Они доступны в широком диапазоне цветов и фасонов, так что каждая девушка найдет для себя идеальный вариант.

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Модница из Швеции Каролин Бломст выбирает для себя в этом сезоне балаклаву и шапку бини в черном цвете, сочетая с серым и черным пальто. Такую верхнюю одежду можно носить зимой, важно лишь, чтобы пальто были утепленными.

Скандинавская стритстайл-звезда Перниль Тейсбек выбирает для себя монохромный аутфит, и серое длинное пальто сочетает шапкой бини в тон.

Британка Алисия Родди любит дерзкие выходы, поэтому выбирает для себя балаклаву с вырезом в виде сердца и шапку-ушанку.

Соня Лисон создает в одной тональности аксессуарную линейку, так что сумку и варежки довершила бежевой пушистой панамой.

Стритстайл-модницы не забывают о модных бейсболках, дополняя ими дубленки, шубы и пуховики.