Все мы знаем о базовом гардеробе, который является основой для создания наших аутфитов, пишет 24 Канал. Универсальные вещи хорошо сочетаются между собой, поэтому незаменимы для нас независимо от сезона и года.

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Это касается и аксессуаров. Важно иметь несколько украшений, которые станут удачным дополнением, ведь без них образ будет простым и неполным. Универсальные аксессуары могут дополнить классические офисные образы, повседневные или романтические.

Цепочка на шее

Классическая серебристая цепочка – это незаменимая вещь среди украшений, которая не выходит из моды. Выбирайте для себя минималистичную цепочку с подвеской или без. От массивных цепочек следует отказаться, ведь сейчас они уже не в моде.



Актуальные аксессуары, не выходящие из моды / Фото Pexels

Серьги-жемчужинки

На такие серьги никогда не выйдет мода, ведь это классика, которая должна быть в шкатулке каждой девушки. Жемчужные пусеты станут идеальным довершением к любому образу.



Актуальные аксессуары, не выходящие из моды / Фото Pexels

Часы

Часы на руку являются незаменимым аксессуаром, без которого нам не обойтись. Они не только показывают время, но подчеркивают нашу индивидуальность. Советуем вам присмотреться к серебристым часам с квадратным циферблатом.



Актуальные аксессуары, не выходящие из моды / Фото Pexels

Браслет

Тонкий браслет станет отличным дополнением к офисному или повседневному образу. Носите его с лонгсливами, рубашками или жакетами.



Актуальные аксессуары, не выходящие из моды / Фото Pexels

Серьги-хупы

Украшения в виде колец также остаются актуальными, однако важно, чтобы вы выбирали не массивные, а минималистичные модели. Они подойдут под любой стиль и хорошо завершат ваш образ.



Актуальные аксессуары, не выходящие из моды / Фото Pexels