У своєму дописі український дизайнер описав багато цікавих трендів, які запропонувала fashion-індустрія, тож розділив кілька, на його думку, найцікавіших речей, без яких неможливо обійтися цієї весни.

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Також Андре Тан зазначив, що глобальною тенденцією весни є курс на жіночність, тому варто себе проявляти в різних образах та шукати витончені варіанти аутфітів.

Андре Тан назвав тренди весни

Спущені плечі

Дизайнер зазначав, що повернення спущених плечей на сукнях, светрах і топах вже полюбилося багатьом. Виглядає ця річ гарно й сексуально, тож радимо обов’язково додати її у свій гардероб.

Андре Тан назвав тренди весни
Андре Тан назвав тренди весни / Фото з інстаграму дизайнера

Білий колір

Андре Тан каже, що білий чудово виглядає сам по собі, в монохромі чи різних комбінаціях. Це доволі весняний колір, тож без нього нам не обійтися цього сезону.

Андре Тан назвав тренди весни
Андре Тан назвав тренди весни / Фото з інстаграму дизайнера

Багатошаровість

Актуальність нашарування різних речей переходить з осінньо-зимової пори у весняно-літній сезон. Поєднуйте топи з сорочками та жакетами, а поверх джинсів зав’язуйте картату сорочку.

Андре Тан назвав тренди весни
Андре Тан назвав тренди весни / Фото з інстаграму дизайнера

Квіти

Навесні у моді буде квітковий принт, який вже встиг прикрасити вбрання нових колекцій багатьох брендів. Шукайте квіти на спідницях, сукнях та навіть прикрасах.

Андре Тан назвав тренди весни
Андре Тан назвав тренди весни / Фото з інстаграму дизайнера

Поєднання білого та чорного

За словами Андре Тана, цього року нам треба по-новому глянути на комбінацію двох класичних, найпопулярніших кольорів. Важливе уточнення: білий та чорний поєднуйте у нерівних пропорціях. Тобто в образі має більше переважати одного кольору.

Андре Тан назвав тренди весни
Андре Тан назвав тренди весни / Фото з інстаграму дизайнера

Занижена талія

Дизайнер радить звертати увагу на сукні з заниженою талією, які відрізняються приталеним кроєм. Пишна спідниця таких суконь починається не в частині талії, а бере свій початок біля стегон.

Андре Тан назвав тренди весни
Андре Тан назвав тренди весни / Фото з інстаграму дизайнера