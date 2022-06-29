Жінки перешивають старі речі та створюють нове вбрання: дивовижні перевтілення

Часто старий одяг ми звикли комусь віддавати або просто викидати. Втім деякі жінки показують, що робити це зовсім необов’язково, адже їх можна легко перекроїти та створити абсолютно нову річ, яку ви із задоволенням будете носити.

Зараз все більше знаменитостей звертає увагу на стійку моду – циклічну економіку, в якій немає відходів, а те, що залишається після виробництва чи використання цих речей – отримує нове життя.

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Кейтлін Трантем переробила вже понад 20 суконь. Її головна порада перед тим, як змінювати річ – бути терпеливими.

Розбираючи одяг, спочатку розірвіть шов. Намагайтеся не лізти з ножицями і не різати все поспіль. Вникайте в шви і розбирайте їх частинами. Це може бути стомлюючим, але як тільки ви поріжете, ви навряд чи коли-небудь зможете повернутися назад,

– заявила жінка.

Сара Тьяу почала переробляти знахідки з комісійних магазинів невдовзі після того, як одружилася, щоб заощадити гроші. За її словами, починаючи з 2010 року вона переробила 400 предметів одягу.

"Ви не тільки допоможете зберегти довкілля, а й заощадите гроші, а також відточите свої навички шиття, розширите свій творчий потенціал та почуття виконаного обов'язку. Безпрограшний варіант для всіх!", – заявила мисткиня.

Тьяу не лише перекроює свої речі з комісійних магазинів, але й перероблює старі речі своїх дітей.

Вона розповіла, що на роботу в неї йде від 30 хвилин до 6 годин. Її головна мета з трансформаціями — показати людям увесь потенціал одягу, що вже існує.

Я сподіваюся пробудити в людях натхнення і креативність і дати їм ідеї про те, як вони можуть переробити свій застарілий або невідповідний одяг,

– зазначила Сара Тьяу.

Клео Пейдж купує речі на секонд-хенді. Переробляти речі вона навчилася самостійно завдяки роликам в ютубі.

"Я почуваюся впевненіше у речах, над створенням яких я важко працювала. Своїм вбранням я можу пишатися", – розповіла Пейдж.