Зараз все більше знаменитостей звертає увагу на стійку моду – циклічну економіку, в якій немає відходів, а те, що залишається після виробництва чи використання цих речей – отримує нове життя.

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Кейтлін Трантем переробила вже понад 20 суконь. Її головна порада перед тим, як змінювати річ – бути терпеливими.

Розбираючи одяг, спочатку розірвіть шов. Намагайтеся не лізти з ножицями і не різати все поспіль. Вникайте в шви і розбирайте їх частинами. Це може бути стомлюючим, але як тільки ви поріжете, ви навряд чи коли-небудь зможете повернутися назад,

– заявила жінка.

Сара Тьяу почала переробляти знахідки з комісійних магазинів невдовзі після того, як одружилася, щоб заощадити гроші. За її словами, починаючи з 2010 року вона переробила 400 предметів одягу.

"Ви не тільки допоможете зберегти довкілля, а й заощадите гроші, а також відточите свої навички шиття, розширите свій творчий потенціал та почуття виконаного обов'язку. Безпрограшний варіант для всіх!", – заявила мисткиня.

Тьяу не лише перекроює свої речі з комісійних магазинів, але й перероблює старі речі своїх дітей.

Вона розповіла, що на роботу в неї йде від 30 хвилин до 6 годин. Її головна мета з трансформаціями — показати людям увесь потенціал одягу, що вже існує.

Я сподіваюся пробудити в людях натхнення і креативність і дати їм ідеї про те, як вони можуть переробити свій застарілий або невідповідний одяг,

– зазначила Сара Тьяу.

Клео Пейдж купує речі на секонд-хенді. Переробляти речі вона навчилася самостійно завдяки роликам в ютубі.

"Я почуваюся впевненіше у речах, над створенням яких я важко працювала. Своїм вбранням я можу пишатися", – розповіла Пейдж.