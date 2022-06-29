Сейчас все больше знаменитостей обращает внимание на стойкую моду – циклическую экономику, в которой нет отходов, а то, что остается после производства или использования этих вещей – получает новую жизнь.

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Кейтлин Трантем переделала уже более 20 платьев. Ее главный совет перед тем, как менять вещь – быть терпеливым.

Разбирая одежду, сначала разорвите шов. Старайтесь не лезть с ножницами и не резать все подряд. Вникайте в швы и разбирайте их по частям. Это может быть утомительным, но как только вы порежете, вы вряд ли когда-нибудь сможете вернуться назад,

– заявила женщина.

Сара Тьяу начала перерабатывать находки из комиссионных магазинов вскоре после того, как вышла замуж, чтобы сэкономить деньги. По ее словам, начиная с 2010 года, она переработала 400 предметов одежды.

"Вы не только поможете сохранить окружающую среду, но и сэкономите деньги, а также отточите свои навыки шитья, расширите свой творческий потенциал и чувство исполненного долга. Беспроигрышный вариант для всех!", – заявила художница.

Тьяу не только перекраивает свои вещи из комиссионных магазинов, но переделывает старые вещи своих детей.

Она рассказала, что на работу у нее уходит от 30 минут до 6 часов. Ее главная цель с трансформациями — показать людям весь потенциал уже существующей одежды.

Я надеюсь пробудить в людях вдохновение и креативность и дать им идеи о том, как они могут переделать свою устаревшую или неподходящую одежду,

– отметила Сара Тьяу.

Клео Пейдж покупает вещи на секонд-хенде. Переделывать вещи она научилась самостоятельно благодаря роликам в ютубе.

"Я чувствую себя увереннее в вещах, над созданием которых я тяжело работала. Своим нарядом я могу гордиться", – рассказала Пейдж.