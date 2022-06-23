Наприкінці квітня 36-річна Аделіна Вінінг опублікувала в мережі відеоролик у сукні Dior, яке належало її покійній бабусі. Цю сукню дівчина тримала на горищі майже 25 років.

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Дівчина показала вінтажну річ у Tik Tok, який швидко набрав трендів. Ролик набрав майже 8 мільйонів переглядів та понад 8 тисяч коментарів. Особливу увагу на сукню Аделіна приділила тоді, коли їй написав історик моди та аукціоніст, який дав зрозуміти всю цінність вінтажного предмета Dior.

Історія отримання сукні Dior

Дівчина розповіла, як вона успадкувала чорну сукню з шовку та оксамиту від французького модного дому Dior. Після смерті бабусі та дідуся, її мати навідалася у маєток у Франції, привізши сукню для онуки.

Аделіна зазначила, що ця річ роками зберігалася на горищі, адже вона не знала на яку подію може її одягнути.



Аделіна Вінінг сукні від Dior / Фото з інстаграму

Історик моди про сукню Dior

Історик моди Генрі Уїлкінсон з Лондона, який спеціалізується на дослідженнях та реставрації вінтажної моди, спираючись на етикетку, припустив, що це ранній витвір Крістіана Діора, а інші деталі дали додаткові підказки.

Силует пісочного годинника нагадував його революційний "Новий образ", який розпочався 1947 року,

– зазначив Уїлкінсон.

Зигзагоподібне оздоблення вінтажної сукні без бретелів допомогло йому зробити висновок, що ця сукня була з осінньо-зимової колекції Dior 1949 року, коли одяг, як і раніше, був розроблений самим засновником.

Уїлкінсон також зазначив, що схожий дизайн був виставлений у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку у 1986 році.

Заінтригований історією сукні, Уїлкінсон зв'язався з дівчиною в Instagram і, розкривши його походження, порадив їй застрахувати сукню.

"Генрі порадив мені оцінити сукню моєї бабусі і зв'язав мене з аукціоном Керрі Тейлор у Лондоні. У нинішньому стані сукня коштує від 30 000 до 35 000 фунтів стерлінгів (від 36 700 до 42 800 доларів)", – розповіла дівчина.



Бабуся дівчини у сукні від Dior / Фото з Insider