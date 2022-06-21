Так стається тому, що члени королівської сім’ї іноді працюють з одинаковими дизайнерами, одягаючи одній й ті ж речі з різницею в кілька років.

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Принцеса Мері та принц Данії Фредерік відвідали відкриття виставки "Обличчя королеви", присвяченої королеві Данії Маргреті II, у Музеї національної історії Фредеріксборга. У 2021 році таку ж сукню одягнула Кейт Міддлтон на Вімблдонський тенісний турнір в Лондоні.



Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24

Кронпринцеса Данії Мері у серпні 2019 року була одягнена у сукню Zimmermann з квітковим принтом. Зара Тіндалл, онука королеви Єлизавети, одягла таку саму сукню на святкування Платинового ювілею у червні 2022 року.



Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24

Принцеса Беатріс вийшла у світ у мерехтливій зеленій сукні від The Vampire's Wife у жовтні 2019 року. Кейт Міддлтон одягнула аналогічну сукню через рік під час візиту до Ірландії.



Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24

Графиня Уссекська Софі була одягнена у блідо-рожеву сукню Emilia Wickstead із чорним мереживом на рукавах у червні 2018 року. Через рік цей вихід повторила принцеса Беатріс.



Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24

Принцеса Швеції Софія одягнула зелену сукню LK Bennett у червні 2018 року. Знаменитість одягнула цю сукню на вручення дипломів у Стокгольмі. А от у Брюсселі королева Бельгії Матильда одягнула його вже без ґудзиків.



Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24

Принцеса Монако Шарлін вийшла на червону доріжку у сукні Stella McCartney на одне плече у лютому 2018 року. А вже у 2019 році король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали щорічну гала-вечерю для дипломатичного корпусу у Королівському палаці в Амстердамі. Для цієї події королева одягнула ту ж сукню, що й принцеса Монако.



Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24

Принцеса Мері одягнула білі костюмні штани на королівські заручини в Стокгольмі в травні 2017 року. Цього року її дочка Ізабелла одягнула штани своєї мами.



Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24

У квітні 2017 року королева Нідерландів Максима приїхала на концерт у максі-сукні з квітковим принтом від Giambattista Valli. Через рік принцеса Швеції Мадлен пройшлася в ньому червоною доріжкою на благодійному вечорі в Нью-Йорку.



Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24

Наслідна принцеса Норвегії Метте-Маріт обрала блискучу сукню Erdem для заходу у листопаді 2016 року. У лютому 2017 року Кейт Міддлтон одягла таку саму сукню на захід у Лондоні.



Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24

Принцеса Софія одягла рожеву сукню Hugo Boss на службу у Королівському палаці у Стокгольмі у квітні 2016 року. Через рік цю сукню одягнула королева Іспанії Летиція, додавши до плаття пояс.



Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24

Кронпринцеса Швеції Вікторія на хрестини принца Швеції Олександра одягнула персикову сукню Ellie Saab. Згодом в аналогічному платті під час поїздки до Португалії з’явилася королева Нідерландів Максима.



Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24

Кронпринцеса Греції Марі-Шанталь обрала сукню Dolce & Gabbana з ґудзиками на День Дербі у червні 2014 року. Пізніше того ж місяця кронпринцеса Швеції Вікторія одягнула таку ж сукню, додавши пов'язку на голову та брошку.



Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24

Принцеса Олександра Люксембурзька була у блакитній сукні Jenny Packham на королівському весіллі у вересні 2013 року. Через місяць шведська принцеса Мадлен одягла таку ж сукню під час візиту до Нью-Йорка.



Члени королівської родини повторюють образи / Колаж Fashion 24