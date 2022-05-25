Зендея з’явилася на обкладинці видання Time: неймовірний образ

25-річна американська акторка Зендея увійшла до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Time. Окрім цього, головна героїня серіалу "Ейфорія" з’явилася на обкладинці Time.

Знаменита актриса знялася для глянцю у червоній сукні від італійського бренду Valentino. Стилізацією її образів, як завжди, займався Лоу Роуч. Зендея у новій зйомці позувала перед камерою фотографа Каміли Фалькес.

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На червоному тлі зірка "Дюни" знялася у фактурній червоній сукні, оголивши плечі та зону декольте. Стиліст волосся Антуанет Хілл випрямила її кучеряве волосся та створила ефектну зачіску з косичками. Візажистка Шейкі Дейлі нанесла на обличчя блискучі тіні, а губи нафарбувала червоною помадою. Також зірка приміряла гірчичний костюм, довершивши свій образ масивними прикрасами.



Зендея для обкладинки Time / Фото з інстаграму акторки



Зендея для обкладинки Time / Фото з інстаграму акторки

Молода акторка Зендея серед всіх 100 найвпливовіших людей світу за 2022 рік стала однією з 5 зірок, які постали на обкладинці Time. До списку всіх людей входять політики, спортсмени та знаменитості. Серед "Митців", "Титанів", "Ікон" та "Новаторів" Зендея увійла до останньої категорії разом з Мірандою Ламберт (співачка), Мішель Заунер (корейсько-американська співачка), Тайкою Вайтіті (новозеландський кінорежисер) та Демною (грузинський дизайнер).

До цьогорічного рейтингу– Президент України Володимир Зеленський (категорія "Лідери"), Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний (категорія "Лідери") та головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва (категорія "Новатори"). Текст про Зеленського написав чинний президент США Джо Байден. Український президент також став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time. У рейтингу опинилися двоє росіян – диктатор Володимир Путін (категорія "Лідери"), про якого написав опозиціонер Олексій Навальний, та головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов (категорія "Ікони").

Та поки шанувальники акторки милуються її новою обкладинкою, Зендея не втрачає даремно час. Разом із акторкою Енн Гетевей вона знялася у рекламі для ювелірного бренду Bulgari. Знаменитість позувала у багатоярусному дорогоцінному кольє, масивному персті зі смарагдом та сережками з діамантами.



Зендея у рекламній зйомці Bulgari