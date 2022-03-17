Засновниця бренду СULTNAKED Мері Фуртас знову пожертвувала українській армії 100 тисяч гривень

Fashion-фотографиня, засновниця та дизайнерка бренду СULTNAKED Мері Фуртас підтримала українську армію. На потреби ЗСУ львів’янка вчергове перерахувала 100 тисяч гривень.

Мері Фуртас чи не перша з українських дизайнерів підтримала українську армію ще 21 лютого, за кілька днів до початку війни. Тоді патріотично налаштована дизайнерка перерахувала 100 тисяч гривень на допомогу військовим.

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На 21-й день війни Мері Фуртас подякувала Збройним Силам України за те, що вони забезпечують нам мирне небо над головою та дають змогу її команді працювати. Увечері, 16 березня, Мері знову пожертвувала фонду "Повернись живим" 100 тисяч гривень.

Що відомо про Мері Фуртас

У 16 років дівчина захопилася фотографіями та почала робити свої перші зйомки. У 21-річному віці вперше зняла для глянцю Vogue. Мері Фуртас знімала моделей, лукбуки, робила персональні зйомки.

У 2017 році вона заснувала бренд СULTNAKED, вбрання якого зараз носять світові селебретіз. В одязі від львів’янки з’являлася Кайлі і Кендалл Дженнер, Аріана Гранде, Ельза Госк, Жозефін Скрівер, Жасмін Тукс та Меган Фокс.



Образ Жозефін Скрівер на Супербоулі / Фото з інстаграму



Ефектний образ Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі

